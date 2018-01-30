Antalya'da LPG'li otomobil küle döndü

Suriye uyruklu S.M. idaresindeki 44 ES 872 plakalı minibüs, M.E.’nin kullandığı 07 J 0035 plakalı hafif ticari araç, H.O. yönetimindeki 34 BJ 8372, K.S.’nin kullandığı 64 SC 436 plakalı otomobil ve Kani Çetin idaresindeki 07 LZ 347 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Kazanın etkisiyle Kani Çetin yönetimindeki LPG'li otomobil alev aldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, araçtakileri kurtarmak için seferber oldu.

5 KİŞİ ARAÇTAN KURTARILDI

Vatandaşlar, kapıları açılmayan aracın camını kırarak içerideki 5 kişiyi çıkarırken, 4 yaşındaki Aysunur Çetin, yanmaktan sonda kurtarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndülürken hurdaya dönen otomobil, diğer araç sürücüleri tarafından kenara çekildi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Muhammet İsa da hafif yaralandı.

Şans eseri diğer araçtaki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerinin temizlenip yıkanmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.





