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Antalya’da market soygunu

Yüzü maskeli hırsız, pompalı tüfekle market sahibi kadını önce tehdit etti, ardından 200 TL’yi alıp kayıplara karıştı.

01.03.2017 - 04:52
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Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 4878 Sokak üzerindeki bir marketin kadın sahibi Şirin Temel(45) kazancını hesaplamak üzere kasanın başına geçti. Bu sırada içeriye kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli bir kişi elinde pompalı tüfekle girdi. Tüfeği Şirin Temel’e doğrultan zanlı, kasadaki paraları istedi. Temel’in çığlık atarak yardım istemesi üzerine paniğe kapılan zanlı, kasanın üzerindeki 200 TL’yi alıp kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, güvenlik kamerasının çalışmadığı markette Şirin Temel’in ifadesi üzerinden eşkalini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Antalya’da market soygunu

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