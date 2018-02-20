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Antalya'da market soygunu

Antalya'da mir markete giren bıçaklı gaspçı, yanağından öptüğü market sahibinin boğazını kesip, yaklaşık 3 bin lirasını gasp etti.

İHA | 20.02.2018 - 19:37..
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Gece marketinde televizyon izleyen 44 yaşındaki evli 3 çocuk babası Hasan Bulut’un dükkanına, kendisinden yaklaşık 1 yıldır alışveriş yapan M.M. isimli şahıs geldi.

BİR ANDA BOĞAZINA SARILDI

Bir müddet televizyon seyreden ikiliden M.M., bir anda ayağa kalkarak cebinden çıkardığı bıçakla Bulut’un boğazına sarıldı. İlk önce ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince ikili arasında arbede yaşandı.

Önce öptü, sonra boğazını keserek gasp etti VİDEO

2 BİN 500 LİRAYI ALIP, KAÇTI

Olay esnasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendini dükkandan dışarı attı. M.M. ise marketin kasasındaki 2 bin 500 lirayı alarak dükkandan kaçtı.

Antalya'da market soygunu

Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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