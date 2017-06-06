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Antalya'da marketin kasası 22 saniyede soyuldu

Antalya'da 7 güvenlik kamerası bulunan bir markete giren şüpheli 22 saniyede 12 bin lirayı çalarak kaçtı.

06.06.2017 - 07:05
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Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde market işleten Sinan Orhan, iş yerinin dışındaki dolapları yerleştirdikten sonra içeri girdiğinde kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

7 KAMERA VAR

İş yerindeki 7 güvenlik kamerasına ait kayıtları inceleyen polis ekipleri, gece yarısına doğru markete giren bir kişinin 22 saniyede kasadaki paraları çalarak kaçtığını tespit etti.

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Antalya'da marketin kasası 22 saniyede soyuldu

Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Durumu polise bildirdiğini belirten Orhan, güvenlik kamerası kayıtlarında kasadaki 12 bin liranın şüpheli tarafından çok kısa bir sürede çalındığının görüldüğünü ifade etti.

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