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Antalya'da metrekareye 123 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, son 24 saatte Antalya’nın Serik ilçesinde metrekareye 123 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

17.01.2017 - 10:33
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antalya

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Değerlendirme Merkezi, Antalya, Muğla ve Isparta'da 24 saat içerisinde metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı.

Antalya’da metrekareye düşen yağış miktarları Serik ilçesinde 123.1 kilogram, Serik/Belek'te 72.2 kilogram, İbradı'de 56.2 kilogram, Manavgat/Beşkonak'ta 49.3 kilogram, Akseki 28.1 kilogram oldu. Muğla’da metrekareye düşen yağış miktarları, Seydikemer'de 91.6 kilogram, Ortaca'da 48.5 kilogram, Ula/Akyaka'da 43.7 kilogram, Milas Orman Sahasında 42.8 kilogram, Yatağan'da 33 kilogram oldu.

Antalya'da metrekareye 123 kilogram yağış düştü

Isparta’da metrekareye düşen yağış miktarı Sütçüler/Kasımlar'da 44.3 kilogram oldu. Öte yandan, yağışların bugün gece saatlerine kadar Muğla ili geneli, Antalya’nın merkez ve Serik ilçeleri ile Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Metrekareye 50 ile 100 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

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