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Antalya'da MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

Antalya'da Alanya Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu araba takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

26.02.2017 - 12:41
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MHP Antalya İl Teşkilatının anayasa değişikliği ve referandum sürecine yönelik düzenleyeceği toplantıya katılmak üzere Alanya'dan yola çıkan MHP İlçe Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı.

Antalya'da MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araçta bulunan Mehmet Ali Yıldırım, Rana Gülbahar, Gamze Sülü ve Selin Yüksekova yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale konvoydaki diğer partililer tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, tek tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu söyledi.

Antalya'da MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

Antalya'da MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

Antalya'da MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

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