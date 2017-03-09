Antalya'da minarede mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki Yurt İçi Camii'nde dün meydana gelen olayda, minarenin havalandırma boşluğuna sıkışan köpek olduğunu görenler kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

EZAN OKUNUNCA CAMİYE GELİYORDU

Sarıbelen Mahallesi'nden Mevlüt Küçükkaya, "Köpek, yaklaşık 2 hafta önce birileri tarafından Sarıbelen Mahallesi'ne bırakıldı. Ezan okunduğu zaman vatandaşla birlikte camiye geliyordu. Minarenin açık bırakılan kapısından yukarı çıkmış. Orada havlamaya başladı. Ben 1 saat uğraştım ama kurtaramadım. İtfaiye gelip kurtardı. Biz de bu sevimli köpeğe 'Fıstık' adını koyduk. Ona bakmaya başladık. Maskotumuz oldu. Çünkü minareye çıkan köpek pek duymadık." dedi.