Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ahmet Diril (21) yönetimindeki 34 TH 0419 plakalı bir tur şirketine ait minibüs, Serik ilçesi Gedik Kavşağı'nda, Ali Örtülü (31) idaresindeki 25 RA 807 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONUCU ARAÇLAR 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen her iki araç da yolun sağındaki 4 metrelik yükseklikten, alt kısımdaki otoparkta bulunan 34 PM 6934 plakalı otomobilin üstüne düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücülerden Örtülü olay yerinde hayatını kaybederken, Diril ile minibüste bulunan 2 tur rehberi ve 1 turist yaralandı. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Diril'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.







