Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı

Antalya'nın Manvgat ilçesinde hafif ticari araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasından acı haber geldi. 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hisar Caddesi üzerinde sokağa dönmekte olan Ahmet Kalkan’ın kullandığı 07 L 1229 plakalı hafif ticari araca Güllük Caddesi istikametinden gelen Ahmet Can Akdemir’in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet yandan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle asfaltta sürüklenerek yolun karşısında park halindeki otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü Ahmet Can Akdemir, olay yerinde feci şekilde can verirken, motosiklette bulunan Emrah Beyazer ve araç sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.