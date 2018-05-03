Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı

Rejim ve muhalifler, Rusya'nın arabuluculuğunda Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için yaptığı görüşmelerde zorunlu tahliye anlaşması yaptı.

Almanya'nın Ulm Üniversitesi ve ABD'nin Colorado Üniversitesinden bilim adamları yaptıkları araştırmada, "doğadan uzak büyüyen çocukların ruh sağlığı olumsuz etkileniyor" kanısına vardığı açıklandı.

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Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

Canlı yayınlarda tarafsız bir araştırmacı olduğunu belirten Hakan Bayrakçı, muhalefeti desteklemek için konsept yaratıp ona göre konuştuğunu itiraf etmek zorunda kaldı.