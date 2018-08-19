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Antalya'da mutfak tüpü patladı: 5 yaralı

Evdeki mutfak tüpünün patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

AA | 19.08.2018 - 07:58..
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Kulak burun boğaz doktoru Mustafa Avcu, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere ailesiyle Kırşehir'den Etiler Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

Dört katlı evin üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan Avcu, aile hekimi eşi Esengül, çocukları Sıla (13), Arda (9) ve Ege Güney (5), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Avcu ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'da mutfak tüpü patladı: 5 yaralı

Patlama nedeniyle evde ve bahçede park halindeki iki araçta hasar oluştu.

Avcu ailesinin yakını Yaşar Mustafa Kepekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin akşam üzeri kendilerine misafirliğe geldiğini belirterek, "Eve girdiklerinde tüp patlamış, 5'i yaralanmış. Hastaneye kaldırıldılar." dedi.

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