Antalya'da nem bunalttı

Sıcak nedeniyle tatilciler Lara ve Konyaaltı sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların parklarda gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştıkları görüldü. Nem nedeniyle kent üzerinde buluta benzer bir görüntü oluştu.

DENİZE GİREMEYEN ÇOCUKLAR KANALDA YÜZÜYOR

Ailelerinin denize girmelerine izin vermediği için kanalda serinlemeye çalıştıklarını söyleyen çocuklardan Emre Öztürk, tehlikeli olmasına karşın kanalda uzun süredir yüzdüklerini belirtti. Öztürk, "Kanalda bazen yengeç, yılan ve diğer böceklerle karşılaşıyoruz. Ancak buna rağmen yüzmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

NEM ORANI YÜZDE 80

Yunus Emre Geriler de tehlikeye aldırış etmeden sıcaktan bunaldıkları için kanalda yüzdüklerini ifade etti. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 80 ve deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğünü bildirdi. Akşam saatlerinden itibaren iç bölgelerde bölgesel yağış geçişlerinin görüleceği bildirildi.