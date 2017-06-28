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Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı yüzde 70'e yükselince tatilciler denizde, bazı vatandaşlarsa kanalda serinledi.

28.06.2017 - 10:21
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Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da, sıcak hava ve yoğun nemden bunalan turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

SICAKLIK 36 DERECE, NEM ORANI YÜZDE 70

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70'e yükseldi. Yoğun nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Antalya'da tatilciler denizde serinledi.

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

DENİZ VE SULAMA KANALLARINDA SERİNLEDİLER

Bazı vatandaşların denize yakın caddelerde güneşten korunmak için plaj şemsiyesiyle önlem aldığı görüldü. Serinlik arayan bazı vatandaşlar ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında serinlemeyi tercih etti.

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi

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