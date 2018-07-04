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Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün yaptığı sıcaklık uyarısının ardından gece saatlerinde nem oranı rekor bir artış göstererek yüzde 98'i gördü, sıcaklık ise 30 dereceye kadar yükseldi.

AA | 04.07.2018 - 15:45..
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Temmuz ayının gelmesiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık Antalya'yı etkisi altına aldı.

Gece etkili olan yüksek orandaki nem, saatler 01.30’u gösterdiğinde yüzde 98’e kadar yükseldi. İlerleyen saatlerde nem oranı yavaş yavaş yüzde 60’lara kadar düşerken, sıcaklık ise 30 dereceye kadar yükseldi.

Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 28 DERECE

Meteorolojinin uyarısının ardından gece saatlerinde Antalya’yı bunaltmaya başlayan sıcak hava dalgası, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. 09.00-12.00 saatleri arasında 39 dereceyi gören kentte, hava sıcaklığı öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükseldi.

Deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olarak ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde serinlemeye çalıştı.

Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

Antalya'da nem oranı yüzde 98'e çıktı

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