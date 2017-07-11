Antalya'da nemden bunalan sahilde uyudu

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gündüzleri olduğu kadar akşamları da yerli yabancı tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Yüksek nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler sahile gelerek burada hem serinliyor hem de denizin keyfini sürüyor.

UYANIP DENİZ GİRİYORLAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahile çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla sahilde sabahlayanlardan bazıları tekrar denize girerken bazıları ise yanlarında getirdikleri çarşaflara sarılıp uyumayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yaptı.

"İŞTEN ÇIKIP BURAYA GELİYORUZ"

Gece sahile gelerek uyuyup sabah da denize giren Ahmet Cihan, denize girmenin çok keyifli olduğunu ve deniz suyu ılık olduğu için serinlediklerini söyledi.

Sahilde arkadaşlarıyla uyuyan Mustafa Payan ise “Gece işten çıktık buraya geldik. Serinledik, çok rahat uyuduk. 2 günde bir geliyoruz." dedi.

























