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Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı turistler denize girdi.

15.01.2017 - 14:01
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Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı 15 derece, deniz suyu sıcaklığı 16 derece, nem oranı ise yüzde 50 ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler sıcak havada denizin tadını çıkarırken, çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

RUS ANNE-KIZ DENİZE GİRDİ

Tatil yapmak için Antalya'yı tercih eden ve denize giren Rus Alleni Ivanova, kızıyla Petersburg kentinden Antalya'ya geldiklerini belirterek, kendi ülkelerinde hava sıcaklığının eksi 25 derecelerde olduğunu söyledi.

Petersburg'a göre Antalya'nın kendilerine çok sıcak geldiğini belirten Alleni Ivanova, "Antalya bize soğuk gelmedi ama denize girmek için insanın biraz antrenmanlı olması gerekir. Gördüğünüz gibi üşümüyoruz." dedi.

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Ivanova, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Hayatımda böyle güzel bir plajı dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Sahil temiz, su da çok temiz. Antalya, hem servis hem manzara hem de fiyat açısından çok güzel." diye konuştu.

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

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