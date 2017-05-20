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Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Kısa süre önce cezaevinden çıkan adam, bıçakla gittiği kreşte çalışanlara saldırdı.

20.05.2017 - 12:36
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Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki özel bir kreşte bugün saat 08.50 sıralarında meydana gelen olayda, çeşitli suçlardan 3 sabıka kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Emrah Özen, boşandığı eşi Berivan Buluş'un, oğlu M.A.Ö.'yü kendisine göstermediğini iddia etti.

KREŞİ BASTI

Emrah Özen, oğlunu görmek için bu sabah saatlerinde kaldığı kreşe gitti. Emrah Özen, görevlilere oğlunu görmek istediğini söyledi. Görevliler ise Emrah Özen'i alkollü olduğu gerekçesiyle içeri almadı.

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı VİDEO

BIÇAK ÇEKİP İÇERİ GİRDİ

Bunun üzerine Emrah Özen, yanındaki ekmek bıçağıyla görevlileri tehdit ederek kreşi bastı. Binada yanında çocukları bulunan velileri ve görevlilere bağırıp tehditler savuran Özen, daha sonra kreş sahibi F.D.'nin odasına yöneldi. Durumu fark eden F.D., kapıyı kapatıp engel olmak istedi. Ancak Emrah Özen, kapıyı tekmeleyip odaya girdi. F.D., kendisine bıçakla saldıran Özen'i düşürerek odadan dışarıya kaçtı. Özen, elindeki bıçakla F.D.'yi kovalamaya başlarken koridordaki veliler ve görevliler, yanlarındaki çocuklarla üst katlara kaçarak sınıflara sığındı.

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

OĞLUNU ALIP KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında kreşte bulunan Emrah Özen'in eski eşi ise oğlu M.A.Ö.'yü alarak olay yerinden uzaklaştı. Berivan Buluş'un haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kreşin çevresinde güvenlik önlemi alarak Emrah Özen'e bıçağı bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Uyarılara rağmen teslim olmayan Özen, bıçakla sağa sola saldırmaya devam etti. Bunun üzerine polise ekipleri Emrah Özen'in yakalamak için kreşe baskın yaptı.

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

GÖZALTINA ALINDI

Kreşin zemin katındaki bir odaya giren Özen'i biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren ekipler, gözaltına aldı. Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

Antalya'da oğlunu görmek isteyen baba bıçakla kreşi bastı

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