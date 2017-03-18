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Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle denizde dev Türk bayrağı açtı.

18.03.2017 - 12:38
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Dünyaca ünlü  Konyaaltı sahilinde buluşan AKÜNSAK öğrencileri, ilk olarak plajda açtıkları Türk bayrağını daha sonra denize taşıdı.

DENİZİN ÜZERİNDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Masmavi denizin üzerinde dalgalandırılan dev bayrağın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Öğrencilerine karadan eşlik eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle dedi:

"Bu, üniversitemizin sualtı topluluğunun gerçekleştirdiği bir organizasyon. Öğrenciler Türk bayrağını denize taşıyarak görsel bir şölen oluşturdu. Bayrağımızın yanında kendilerini temsil eden ve üzerinde Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu yazan bir de pankart açtılar. Öğrencilerimiz, 'Çanakkale'yi unutmadık' mesajı veriyor. Ülkemizin o günlerde yaşanan ruha, bu tür birlik ve beraberliği yeniden yaşamaya ihtiyacı var."

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

Antalya'da öğrenciler denizde bayrak açtı

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