Antalya’da okullara kar ve yağmur tatili

Antalya’nın bir çok ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağmur nedeniyle Kaş ilçesindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışının etkili olduğu İbradı ilçesinde okullar tüm gün tatil edilirken, Döşemealtı, Akseki, Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Gündoğmuş ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya-Korkuteli, Korkuteli-Elmalı karayolu trafiğe kapanırken Korkuteli’nde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı Antalya- Burdur karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Zincirsiz araçların Burdur istikametine geçişine izin verilmiyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan, Antalya-Konya karayolunun geçiş noktası bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Akseki-Seydişehir yolunda ulaşım olumsuz etkileniyor.