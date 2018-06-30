Antalya’da oluşan 4 hortum korkuttu

Alanya İncekum Halk Plajı ve Türkler Mahallesi’nde aynı anda çıkan 4 hortum, kısa süreli paniğe sebep oldu.

İncekum Plajı'nda denizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü.

HORTUMLAR KARAYA ULAŞAMADI

Denize kadar inen ve 15 dakika boyunca etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Plajı açıklarındaki ikinci hortum da yaklaşık 10 dakika sonra oluştu. Denize kadar inen ikinci hortum da karaya ulaşmadan kayboldu.

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AYNI ANDA ÇIKINCA PANİK YARATTI

Alanya’da aynı anda başka bir mahallede de aynı anda iki hortum çıktı. Türkler Mahallesi’nde bir anda kararan hava ve kabaran denizin yaklaşık 100 metre açığında aynı anda oluşan iki hortumdan biri denize kadar inerken, diğeri denize ulaşmadan havada kayboldu.

Sahildeki onlarca turist bu doğa olayını heyecanla takip ederken bazıları da cep telefonuyla kaydetti.