taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Antalya’da oluşan 4 hortum korkuttu

Alanya'da iki farklı noktada aynı anda oluşan 4 hortum, kısa süreli paniğe sebep olurken, o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 30.06.2018 - 10:45..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Alanya İncekum Halk Plajı ve Türkler Mahallesi’nde aynı anda çıkan 4 hortum, kısa süreli paniğe sebep oldu.

İncekum Plajı'nda denizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Antalya’da oluşan 4 hortum korkuttu

HORTUMLAR KARAYA ULAŞAMADI

Denize kadar inen ve 15 dakika boyunca etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Plajı açıklarındaki ikinci hortum da yaklaşık 10 dakika sonra oluştu. Denize kadar inen ikinci hortum da karaya ulaşmadan kayboldu.

Antalya'da oluşan 4 hortum korkuttu VİDEO

AYNI ANDA ÇIKINCA PANİK YARATTI

Alanya’da aynı anda başka bir mahallede de aynı anda iki hortum çıktı. Türkler Mahallesi’nde bir anda kararan hava ve kabaran denizin yaklaşık 100 metre açığında aynı anda oluşan iki hortumdan biri denize kadar inerken, diğeri denize ulaşmadan havada kayboldu.

Sahildeki onlarca turist bu doğa olayını heyecanla takip ederken bazıları da cep telefonuyla kaydetti.

Antalya’da oluşan 4 hortum korkuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

248
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

217
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

240
Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

96
Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti

Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti

112
Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

35
CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM