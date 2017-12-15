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Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'da bir arkadaşıyla ormanlık alana giden Oğuzhan T.'nin cansız bedeni bulundu.

DHA | 15.12.2017 - 06:51..
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Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri gittiği ormanlık alanda 25 yaşındaki bir gencin cansız bedenini buldu.

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

"TUVALET İHTİYACIM İÇİN AYRILDIM DÖNDÜĞÜMDE ASILIYDI"

Emniyet ekiplerine ihbarda bulunan kişi de olay yerindeydi. Oğuzhan T.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen M.O.K, "Arkadaşım Oğuzhan ile alkol almak için buraya geldik. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için bir süreliğine yanından ayrıldım. Daha sonra döndüğümde ağaçta asılı bir şekilde can çekişirken gördüm. Kurtarmaya çalıştım ama uğraşlarıma rağmen kurtaramadım" şeklinde ifade verdi.

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

OLAYDAN BİR SAAT ÖNCE POLİS DENETLEMESİNE TAKILDILAR

Oğuzhan T. ve M.O.K.’nin olaydan yaklaşık 1 saat önce Kemer-1 girişindeki polisin denetim noktasında 34 UR 5601 plakalı motosikletle durdurulduğu ve inceleme sonrası Çalış Tepesi yönüne gittiği belirlendi.

M.O.K. ifadesi için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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