Antalya'da oteller doldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da otellerin yüzde 100 dolduğunu belirterek, "Birçok otelde yer kalmadı, bundan sonra herkes ne bulursa oraya gitmeye çalışacak. Okulların kapanmış olması, tatil için imkanların iyi olması bu bayramı çok ciddi şekilde patlatacak." dedi.

RUS PAZARINDA HAREKETLENME VAR

Duran, Rus pazarında çok ciddi hareketlenme olduğunu belirterek, okulların kapanması ve ramazanın bitiyor olmasının iç pazarı da hareketlendirdiğini söyledi.

Türk turizminde ciddi hareketlenme olduğunu vurgulayan Duran, "Avrupa pazarında da son dakika hareketlenmeleri var. Orada da okullar ay başında tatil oluyor. Rakip ülkelerdeki yüksek doluluk oranı ve fiyat pahalılığı Türkiye'yi tekrar cazip hale getirmeye başladı." diye konuştu.

Rusya, Avrupa, Ukrayna ve iç pazar sayesinde artık otellerdeki doluluk oranlarının eylül ayına kadar böyle devam edeceğini vurgulayan Duran, gelen turist sayısı bakımından rakamların 2016'nın çok üstünde seyrettiğini anlattı.

4,5 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Turizmde ana pazar olan Rusya'dan geçen yıl 800 bin turist geldiğini hatırlatan Duran, "Bu yıl Rusya'dan en az 4,5 milyon turist bekliyoruz. Antalya'ya ise 3,5 milyon bekleniyor, çok ciddi bir artış demektir. Gelirler konusunda hala gerideyiz ancak kaliteli hizmetimiz sayesinde bu da artacak." dedi.