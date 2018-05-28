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Antalya'da otellerin doluluk oranı yüzde 100

24 Haziran'da yapılacak seçimlerden önce deniz havası alıp dinlenmek isteyenlerin yanına yabancı turistler de eklenince otellerde yer kalmadı.

AA | 28.05.2018 - 12:35..
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Haziran ayı Türkiye için hareketli bir ay olacak.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle siyasi partiler ve adayların miting alanlarını gezdiği yoğun propaganda süreci yaşanıyor.

Bu sürecin yanı sıra, 8 Haziran Cuma günü 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 18 milyon öğrenci, 1 milyon 66 bin öğretmen üç aylık yaz tatiline çıkacak.

SANDIK ÖNCESİ TATİL

15-18 Haziran tarihlerinde ise üç günlük Ramazan Bayramı tatili yaşanacak. Seçim propagandaları, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı'yla devam eden Haziran'ın 24'ünde ise Türkiye sandık başına gidecek.

İKİNCİ TUR İHTİMALİ

30 Haziran Cumartesi günü de Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.

Haziran ayının son gününe kadar devam edecek bu süreçte, cumhurbaşkanı adaylarından birinin yüzde 50'yi geçememesi halinde seçimin ikinci turu 8 Temmuz'da yapılacak.

Antalya'da otellerin doluluk oranı yüzde 100

SAHİLLERE AKIN VAR

Yoğun haziran döneminde tek tatil fırsatı olan 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili için sahil kentlerine büyük ilgi var. Turizm sektörü temsilcileri, Ramazan Bayramı tatili için başta Antalya olmak üzere Ege'de de Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası gibi tatil beldelerine yoğun talep olduğunu açıkladı. Özellikle yurt dışından turistlerin yoğun ilgi gösteridiği Antalya'da Ramazan Bayramı döneminde otellerde yüzde 100 doluluk bekleniyor.

Antalya'da otellerin doluluk oranı yüzde 100

"RUSLAR GÜLDÜR GÜLDÜR AKIYOR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, iç pazarın hem Ramazan ayı hem seçim nedeniyle oldukça durgun olduğunu, bayram nedeniyle hareketlenme olduğunu kaydetti.

Okulların kapanıyor olması ve uzun bir Ramazan döneminden sonra insanların tatile çıkma ihtiyacının oluştuğunu aktaran Duran, 30 Haziran'a ertelenen üniversite sınavları nedeniyle hareketliliğin istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Seçim sebebiyle erken rezervasyonlarda ertelemenin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Duran, “Bayram döneminde yurt dışı pazarları da çok yoğun. Rusya şu anda güldür güldür akıyor. Antalya 20 Mayıs'ta 2 milyon turist sayısına ulaştı. Çok ciddi akış var. Bodrum, Çeşme'deki arkadaşlar bayram ve bayram sonrasındaki haftada yüksek doluluklar olduğunu söylüyor.

ANTALYA'DA OTELLER DOLDU

Antalya'nın ise yüzde 100 civarında, yüzde 95'in üzerinde gideceği kesin" dedi.

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