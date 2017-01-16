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Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Korkuteli'nde kamyonetle çarpışan otomobilin içinden yola "Güvenli sürüş hayat kurtarır" kitabının fırlaması dikkat çekti.

16.01.2017 - 15:24
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Saat 10.00 sıralarında Korkuteli- Elmalı karayolunun Beğiş Ovası mevkiinde meydana gelen olayda, Elmalı yönüne giden Durmuş Kara yönetimindeki 07 BHK 41 plakalı üzerinde traktör yüklü kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Fatih Soysal'ın kullandığı 07 FTH 58 plakalı otomobille çarpıştı.

5 YARALI

Kamyonette yüklü traktörün otomobilin üzerine düştüğü kazada, Fatih Soysal ile aracındaki eşi Cumhuriyet Savcısı 36 yaşındaki İdil Melek Soysal, çocukları 9 yaşındaki Yusuf Tuna ve 5 yaşındaki Mehmet Alp ile diğer aracın sürücüsü Durmuş Kara yaralandı.

Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla Özel Medi Yaşam Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Fatih Soysal ve Durmuş Kara ayakta tedavi edilirken, İdil Melek Soysal, Mehmet Alp Soysal ve Yusuf Tuna Soysal ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

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