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Antalya'da oy vermeye giden vatandaş sahili boş bıraktı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle "turizmin başkenti" Antalya'da sahiller ve halk plajlarındaki şezlonglar boş kaldı

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 10:58..
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"Turizmin başkenti" Antalya'da genel seçimlerde oy kullanan vatandaşlar nedeniyle sahiller boş kaldı.

Antalya'da oy vermeye giden vatandaş sahili boş bıraktı

SAHİLLER BOŞ

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri, kentin hemen her yerindeki birbirinden ünlü plajlarının boş kalmasına neden oldu.

Konyaaltı ve Lara'daki plajlarındaki şezlong ve güneş şemsiyeleri az sayıda tatilci ve oylarını kullanıp gelen vatandaşlara kaldı.

Antalya'da oy vermeye giden vatandaş sahili boş bıraktı

Oyunu kullanıp soluğu denizde alan az sayıdaki vatandaştan Selçuk Gömleksiz, AA muhabirine, "Hafta sonları dolan sahiller seçim nedeniyle boş kaldı. Ben de sabah erken saatte oyumu kullanıp halk plajına geldim." dedi.

Antalya'da oy vermeye giden vatandaş sahili boş bıraktı

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