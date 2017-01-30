Antalya'da palalı market soygunu kamerada

Market çalışanları akşam saat 21:00 sıralarında kasayı toplamaya başladığı esnada siyah giysili, başında siyah bere bulunan bir kişi, müşteri gibi içeri girmek istedi. Çalışanların marketin kapandığını söylemesi üzerine şüpheli, çıkış kapısından zorla içeri girdi.
PALAYLA MARKETE GİRDİ
Kasaya gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pala diye tabir edilen bıçağı çıkarıp çalışanlara doğru sallamaya başladı. Bu sırada marketteki iki müşteri hızla uzaklaştı.
Antalya'da palalı market soygunu VİDEO
BİN 200 TL ÇALDI
Siyah torbayı kasiyere fırlatan şüpheli, kasadaki paraları doldurmasını istedi. Bin 200 TL’yi alan soyguncu kısa sürede gözlerden kayboldu.