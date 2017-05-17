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Antalya'da patlama: 2 ölü

Antalya Döşemealtı'nda meydana gelen ve iki kişinin öldüğü patlamayla ilgili Emniyet Müdürü terör bağlantısı yok dedi.

17.05.2017 - 08:01
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antalya

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katından gelen patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerinde iki ceset bulunduğunu belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü dile getiren Uzunkaya, "Tüp patlaması olabilir ya da başka bir şey olabilir, onu inceliyoruz. Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var. İki kişi öldü, biri kadın biri erkek. Geniş çaplı incelememiz devam ediyor. Kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok." diye konuştu.

Bu arada, olayda yaşamını yitiren kadının isminin Nurcan, erkeğin isminin ise Mustafa olduğu, söz konusu kadının gece kulüplerinde çalıştığı öğrenildi.

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