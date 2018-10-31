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Antalya'da pazarda silahlı dehşet

Kepez ilçesinde pazarda çorap satan bir kişi silahla öldürüldü.

İHA | 31.10.2018 - 22:49..
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Düdenbaşı Mahallesi’nde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında motosikletiyle çorap satan iki çocuk babası Mehmet Hür (37), bir araçtan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pazarda bulunan onlarca kişinin önünde Hür’e silahıyla 6 el ateş eden kişi, plakası belirlenemeyen aracıyla olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hür’ün öldüğünü belirledi. Hür’ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da pazarda silahlı dehşet VİDEO

Antalya'da pazarda silahlı dehşet

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