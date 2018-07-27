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Antalya'da raylı sistem projesi çalışmaları sürüyor

3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında; Gıyaseddin Keyhüsrev Katlı Kavşağı’nın Sakarya Bulvarına bağlanan kolu 29 Temmuz Pazar günü trafiğe kapatılacak.

İHA | 27.07.2018 - 15:30..
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımına büyük katlı sağlayacak olan 3. Aşama Raylı Sistem Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Raylı sistem projesi kapsamında yapılacak olan alt yapı deplase çalışmaları nedeniyle, Sakarya Bulvarının Yeşilırmak Caddesi ile Karatay Caddesi arasında kalan kısmının kuzey aksı Gıyaseddin Keyhüsrev Katlı Kavşağının Sakarya Bulvarına bağlanan kolu 29 Temmuz 2018 Pazar günü trafiğe kapatılacak.

Antalya'da raylı sistem projesi çalışmaları sürüyor

BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Alt yapı çalışmaları süresince; Varsak istikametinden Sakarya Bulvarını kullanarak Otogar istikametine gidecek olan özel ve toplu taşıma araçları, Yeşilırmak Caddesi, Aliya İzzet Begoviç Caddesi ve Karatay Caddesini kullanarak Sakarya Bulvarına bağlanabilecek.

Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağına, vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları gerektiğine dikkat çekti.

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