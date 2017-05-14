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Antalya'da renkli festival

Antalya'da 2'ncisi düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli vakitler geçirdi.

14.05.2017 - 18:53
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara Beach Park'ta 5 nolu plajda yapıldı.

GENÇLERİN BOYA SAVAŞI

'Antalya, Rengarenk olmaya hazır mısınız' sloganıyla düzenlenen Holi Festivali'ne katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı.

Antalya'da renkli festival

Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

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