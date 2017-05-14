Antalya'da renkli festival

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara Beach Park'ta 5 nolu plajda yapıldı.
GENÇLERİN BOYA SAVAŞI
'Antalya, Rengarenk olmaya hazır mısınız' sloganıyla düzenlenen Holi Festivali'ne katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı.
Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.