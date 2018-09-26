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Antalya'da rögar kapağı patladı

Antalya Manavgat'ta gaz sıkışması sonucu rögar kapağı patladı. Asfalt parçalanırken ortalığı ise toz bulutu kapladı.

İHA | 26.09.2018 - 16:02..
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Manavgat Ulukapı Mahallesi yolu, Salkımevler Mahallesi’nde asfalt yolda aniden yaşanan patlama sebebiyle çevreye toz bulutu yayıldı.

ÖĞRENCİLER KORKU YAŞADI

Kapalı olan rögarda gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sırasında olay yerine yakın araç bulunmazken, okul servisi bekleyen öğrenciler ve rögarın yanındaki oduncuda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından asfalt yol 6-7 metrekare parçalanırken rögar kapağıyla birlikte etrafa dağıldı.

Rögar kapağı patladı, asfalt parçalandı VİDEO

Antalya'da rögar kapağı patladı

METAN GAZI SIKIŞMASI SONUCU YAŞANDI

Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce yapılan asfalt çalışması sonrasında rögar kapağı üzerinde bulunan deliklerin kapanmış olabileceği ve patlamanın biriken metan gazının sıkışması sonrası yaşanmış olabileceği düşünülüyor.

Antalya'da rögar kapağı patladı

Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen ASAT ekipleri, rögar kapağının üzerindeki asfaltı sökebilmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, kalkan asfalt parçalarını ve rögar kapağını yerleştirip üzerine toprak serdikten sonra ayrıldı.

Antalya'da rögar kapağı patladı

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Patlama sırasında oduncuda bulunan vatandaşlar, "Her şey bir anda oldu. Patlama sırasında 2 çocuk okul servisi bekliyordu. Çocuklar patlamanın olduğu yere 8-10 metre mesafedeydi. Rögar patladığı anda koşarak uzaklaştılar. Uzun süre toz bulutu kaybolmadı" şeklinde konuştu.

Antalya'da rögar kapağı patladı

Patlama anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına toz bulutu şeklinde yansırken, öğrencilerin kaçışma anı yine kameralara yansıdı.

Antalya'da rögar kapağı patladı

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