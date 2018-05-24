Antalya'da Rus öğrencilerin karne sevinci

Her yıl eylül ayının ilk günü eğitim-öğretim sezonunun başladığı Rusya'da, mayıs ayı sona ermeden de okullar tatile giriyor.

Rusya Federasyonu'ndaki tüm ilk, ortaokul ve liseler tatile girdi. Türkiye'de turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Rusların en çok tercihi olan Antalya'da, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen Uluslararası Özel Eduant Rus Okulu'nda da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sona erdi.

KARNE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Okulda karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Başkonsolosluğu yetkilileri, davetliler, veliler ve öğrenciler katıldı. Müzik ve dans gösterileri sunulan törende, dereceyle mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve kupalarını Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Başkan Muhittin Böcek verdi.

300 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü Rus okulunda, günlük hayatta, sportif yarışmalarda, müzik alanında en aktif öğrencilere özel ödüller verildi.

Yılın en iyi projesini yapan öğrenci ile ilk ve ortaokullarda okulun en iyi öğrencileri ve yılın en iyi sınıfının da ödüllendirildiği törende öğrencilere, karnelerini öğretmenleri ve protokol üyeleri verdi. Mezun öğrenciler ise diplomalarını aldı.