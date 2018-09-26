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Antalya'da Rus rehber midibüs şoförlerinden dayak yedi

Antalya Havalimanı'na turistleri bıraktıktan sonra iki midibüs sürücüsüyle kavga eden rehberin görüntüleri anbean cep telefonuyla kaydedildi.

İHA | 26.09.2018 - 12:20..
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Olay, yaklaşık 2 hafta önce Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir tur firmasına ait midibüs içerisinde iki şoför ve Rus rehber arasında turistleri havalimanına bıraktıktan hemen sonra tartışma çıktı.

Antalya'da Rus rehber midibüs şoförlerinden dayak yedi

Tur midibüsü şoförlerinden Rus rehbere dayak ViDEO

YUMRUKLARLA DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Tur midibüsü içinde başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini kavgaya bıraktı. İki şoför aralarına aldıkları Rus rehbere küfürler yağdırarak tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdü.

Firma yetkilileri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulan Rus rehberin yüzü kanlar içerisinde kalırken, görüntüleri çeken Rus turist de hayatının şokunu yaşadı.

Antalya'da Rus rehber midibüs şoförlerinden dayak yedi

İKİ SÜRÜCÜNÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Olay sonrası iki şoför gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Taşımacılık şirketi ise iki şoförün işine son verildi. Olay anı yine rehber olduğu tahmin edilen bir Rus kadın turist tarafından saniye saniye kaydedildi.

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