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Antalya'da Rus turist denizde yaşamını yitirdi

Alkol aldığı iddia edilen Rus turist, denizde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

08.07.2017 - 10:28
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Antalya'nın Serik İlçesi'nde tatil yapan Rus turist 68 yaşındaki Evgeni Doremioov, denizde fenalaşarak öldü.

ALKOL ALIP DENİZE GİRDİ

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otele eşiyle birlikte tatile gelen Evgeni Doremioov, dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre alkol alıp denize girdi. Kısa süre sonra suda hareketsiz yattığı fark edilen Doremioov, cankurtaran tarafından kıyıya çıkarıldı.

HASTANE'DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Otel doktorunun ilk müdahalesini yaptığı Evgeni Doremioov, çağrılan ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Evgeni Doremioov'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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