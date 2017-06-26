Antalya'da sahiller doldu

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği Antalya'da tatilciler güneşin, denizin ve yeşil alanların keyfini çıkardı. Konyaaltı Sahili'ni tercih eden kimi tatilciler kızgın kumlara yatıp bronzlaşırken, kimisi de denizde serinleyip oynamayı tercih etti.

SICAKLIK 42 DERECEYE ULAŞACAK

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının hafta sonunda 41- 42 dereceye ulaşacağı kaydedildi. Meteorolojik açıklamanın ardından uzmanlar, özellikle kalp hastaları başta olmak üzere hasta, yaşlı ve çocukların güneşe çıkmamaları uyarısında bulundu.









