Antalya'da sahiller dolu

Adana'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O., iş yeri sahibinin dikkati üzerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şırnak'a doğalgaz getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 152 kilometrelik hattın 132 kilometresi engebeli arazi şartlarına rağmen tamamlandı.

Çin'de yaşayan bir kadın, oldukça yüksek miktarda para harcayarak ülkesine getirttiği Ferrari'si ile ilk sürüşe çıkmıştı ki kaza yaptı.

1 Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor MHP Lideri Bahçeli, MHP'nin sadece Meclis'te güçlü olmasına yönelik adımlar atacağını açıkladı.

2 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

4 Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı Kravat takmayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin borcunun kreditörler tarafından hafifletilmesi üzerine kravat takarak konuşma yaptı.

5 IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

6 Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını ancak anket sonuçlarına göre seçimin ikinci tura kalacağını, HDP'nin de barajı aşacağını söyledi.