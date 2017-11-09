Antalya'da sahte evrak çetesi çökertildi

Almanya'dan Antalya'ya gelen M.Ç. ve M.K., Aksu ilçesindeki arsalarını satmak istedi. Tapu müdürlüğünde işlemlere başlayan M.Ç. ve M.K., arsalarının 2 ay önce bir müteahhitlik şirketine satıldığını öğrendi.

SAHTE EVRAKLA SATIŞ

M.Ç. ve M.K.'nin şikayeti üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın sahte evrakla gerçekleştiğini belirledi.

2 AYLIK TAKİP

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Bursa, Kırıkkale ve Mudanya'da gerçekleştirdiği operasyonlarla R.U., U.U., A.Ç., S.A., H.Ç. ile Aksu Tapu Müdürlüğü'nde görevli kadın memur B.B'yi gözaltına aldı.

REZİDANSTA YAKALANDILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin lüks rezidanslarda oturduğu belirlendi.

2 MİLYON 250 BİN LİRA

Sahte kimlik ve tapular düzenleyerek daha önceden anlaştıkları memur B.B.'nin yardımıyla satışı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelilerin bu şekilde 2 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





















