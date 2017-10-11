Antalya'da savcıya saldıran polis tutuklandı

Polis memuru Turgut A'nın jandarmadaki, eşi Şerife A'nın da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan Turgut A, geniş güvenlik önlemi altında Korkuteli Adliye Binası'nın arka kapısına getirildi. Zanlı, jandarma aracı kapıya kadar yanaştırılarak, adliye binasına alındı. Polis memurunun adliyede zabıt kabiti olarak çalışan eşi Şerife A. da adliyeye sevk edildi.

MAHKEME CEZAEVİNE GÖNDERDİ

Polis memuru Turgut A, "Kasten öldürmeye teşebbüs", eşi Şerife A. ise "Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" suçlamasıyla tutuklandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasından çıkartılan zanlılar, Antalya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner

TABANCAYLA SAVCIYI YARALADI

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında dün aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti.