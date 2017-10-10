Antalya'da savcıya silahlı saldırı

Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, bir polis tarafından makamında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Küçüköner, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

SAVCIYI POLİS VURDU

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının, polis memuru tarafından vurulduğunu söyledi.

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Küçüköner

KAVGANIN NEDENİ İZİN TALEBİ

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in, yanında katip olarak çalışan Şerife Avcı'nın 'izin' talebi nedeniyle kendisiyle tartıştığı, sonrasında tartışmaya katılan Avcı'nın polis eşi Turgut Avcı'nın, Savcı Küçüköner'i vurduğu ortaya çıktı. Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı'nın bir süredir izin almak istediği kaydedildi. Savcı Küçüköner'in 2 yıldır Korkuteli'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.

POLİS GÖZALTINA ALINDI

Polis memurunun gözaltına alındığını belirten Tanrıkulu, "Olayın nedeni henüz belli değil. Odaklandığımız asıl konu savcı beyin sağlık durumudur. Hava ambulansıyla götürülüyor, yaşamasını umuyoruz." dedi.