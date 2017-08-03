Antalya'da sela okuyan imamı engelleyenlere hapis cezası

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kerameddin Şirin ve Zilküf Güven, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda sanık avukatları da hazır bulundu.

CİHAZI NEDEN KAPATTILAR

Duruşmada son sözü sorulan sanık Güven, kendisi ve arkadaşı Şirin'in darbe girişiminden haberdar olmadıklarını savunarak, namaz saati olmadığı için cihazın bozulmuş olabileceği ihtimali üzerine minareye çıkarak cihazı kapattıklarını iddia etti.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Manavgat ilçesindeki Öteoba Camisi'nin imamı Feyzullah Sayılır ile cihazı kapattıktan sonra dışarıda karşılaştıklarını belirten Güven, söylenenin aksine cami imamıyla tartışmadıklarını ve onu tehdit etmediklerini öne sürdü.

Sanık Şirin ise darbe girişiminden haberi olmadığını, caminin selanın okunduğu cihazının arızalı olduğunu ve köydeki yaşlıların yanlışlıkla namaza kalkmamaları için cihazı kapattıklarını öne sürerek, suçsuz olduklarını savundu.

4 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Şirin'i, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işledikleri" ve cami imamı Feyzullah Sayılır'a karşı "görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri" gerekçesiyle 4 yıl 9 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Manavgat ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi camide sela okunmasına engel oldukları ve imamı tehdit ettikleri belirlenen Şirin ile Güven, 21 Temmuz 2016'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.