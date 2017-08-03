taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.203
USD
3,5439
EURO
4,2011
ALTIN
143,71
PETR
51,9000

Antalya'da sela okuyan imamı engelleyenlere hapis cezası

Darbe girişimi sırasında sela okuyan imama engel oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4 yıl 9 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

03.08.2017 - 11:36
  1. Haberler
  2. Gündem

sela

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kerameddin Şirin ve Zilküf Güven, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda sanık avukatları da hazır bulundu.

CİHAZI NEDEN KAPATTILAR

Duruşmada son sözü sorulan sanık Güven, kendisi ve arkadaşı Şirin'in darbe girişiminden haberdar olmadıklarını savunarak, namaz saati olmadığı için cihazın bozulmuş olabileceği ihtimali üzerine minareye çıkarak cihazı kapattıklarını iddia etti.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Manavgat ilçesindeki Öteoba Camisi'nin imamı Feyzullah Sayılır ile cihazı kapattıktan sonra dışarıda karşılaştıklarını belirten Güven, söylenenin aksine cami imamıyla tartışmadıklarını ve onu tehdit etmediklerini öne sürdü.

Sanık Şirin ise darbe girişiminden haberi olmadığını, caminin selanın okunduğu cihazının arızalı olduğunu ve köydeki yaşlıların yanlışlıkla namaza kalkmamaları için cihazı kapattıklarını öne sürerek, suçsuz olduklarını savundu.

4 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Şirin'i, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işledikleri" ve cami imamı Feyzullah Sayılır'a karşı "görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri" gerekçesiyle 4 yıl 9 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Manavgat ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi camide sela okunmasına engel oldukları ve imamı tehdit ettikleri belirlenen Şirin ile Güven, 21 Temmuz 2016'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de 'hayatı durduralım' eylemi
İzmir'de işçilerin günlerdir süren eylemi ile ilgili DİSK açıklama yaptı: Hayatı durduracağız..
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 'torbacı'lara yönelik bir operasyon düzenlendi.
CHP'den HDP'ye ziyaret
CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat ve Milletvekili Tanrıkulu, HDP'nin eylem alanını ziyaret etti.
YAŞ kararları Resmi Gazete'de
Dün gerçekleştirilen YAŞ'ın ardından alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

53
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

51
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

131
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

74
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

131
Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

93
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM