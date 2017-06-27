Antalya'da sıcaklık 40 derece

Genelgeye göre; yürüyüşe katılanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçemeyecek. Yürüyüştekilerin CHP Lideri ile fotoğraf çekilmesi de yasak.

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Tudor'un yeni sezonda düşünmediği futbolcular

Tudor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yollanan 5 futbolcu ile Hakan, De Jong ve Cavanda'nın takımdan gönderilmesini istedi.