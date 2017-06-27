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Antalya'da sıcaklık 40 derece

Hava sıcaklığının iyice yükselmesi nedeniyle, yerli ve yabancı turistler su parklarındaki buz kalıplarıyla serinledi.

27.06.2017 - 14:24
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Antalya'nın Kemer ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sıcak hava tatilcileri bunalttı.

NEM ORANI YÜZDE 72

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 72 kaydedildiği ilçede, yerli ve yabacı tatilciler serinlemek için Kiriş Mahallesi'ndeki su parkını doldurdu.

TATİLCİLER SUDAN ÇIKMIYOR

1000 kişi kapasiteli su parkını tamamen dolduran tatilciler bir an olsun sudan çıkmıyor.

İşletme sahipleri tatilcileri serinletmek için havuza buz kalıpları atıyor. Havuzdaki buz kalıplarına sarılan turistler bu yolla serinlemeye çalışıyor.

DAHA DA SICAK OLACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada turizm kentinde sıcak havanın etkisini sürdüreceği, hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkacağı kaydedildi.

Antalya'da sıcaklık 40 derece

Antalya'da sıcaklık 40 derece

Antalya'da sıcaklık 40 derece

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