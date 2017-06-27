Antalya'da sıcaklık 40 derece

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sıcak hava tatilcileri bunalttı.
NEM ORANI YÜZDE 72
Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 72 kaydedildiği ilçede, yerli ve yabacı tatilciler serinlemek için Kiriş Mahallesi'ndeki su parkını doldurdu.
TATİLCİLER SUDAN ÇIKMIYOR
1000 kişi kapasiteli su parkını tamamen dolduran tatilciler bir an olsun sudan çıkmıyor.
İşletme sahipleri tatilcileri serinletmek için havuza buz kalıpları atıyor. Havuzdaki buz kalıplarına sarılan turistler bu yolla serinlemeye çalışıyor.
DAHA DA SICAK OLACAK
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada turizm kentinde sıcak havanın etkisini sürdüreceği, hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkacağı kaydedildi.