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Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

Antalya’nın Kemer ilçesinde, sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle, binaların çatıları uçtu, ağaçlar kökünde söküldü ve portakal bahçeleri zarar gördü.

İHA | 22.01.2018 - 09:56..
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Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle, Karataş Cami minaresinin alemi ile bir çok evin kiremit çatısı uçtu. Yine fırtına portakal bahçelerine zarar verdi, beton elektrik direkleri ve çam ağaçlarını kökünden söktü.

Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

"SES İLE UYANDIK"

Fırtına ve hortum nedeniyle evi ve portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya, “Gece saat 04.00 sıralarında 1 dakikalık ses ile uyandık. 150 metre genişliğinde ilerledi. Beton elektrik direkleri ile çam ağaçlarını devirdi. Evlerin çatıları uçtu portakal bahçeleri zarar gördü.” dedi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum



Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum



Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum



Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum



Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum



Antalya’da şiddetli fırtına ve hortum

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