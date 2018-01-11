Antalya’da şiddetli sağanak

Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Yağışın uzun süre sürmesi üzerine araçlar cadde ve sokaklarda yolda kalırken, vatandaşlar araç içerisinde saatlerce kurtarılmayı bekledi.

EVLERİ SU BASTI, EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 4 saat süren ve ev ile işyerlerinde su baskınına da yol açan sağanakta, özellikle Kepez ilçesinde birçok vatandaş mağdur oldu. Yağışla birlikte evleri su dolan vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale gelirken, belediye ve itfaiye ekipleri su basan ikamet ve işyerlerinde tahliye çalışması gerçekleştirdi.

CADDEYE OLTA ATTILAR

Metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri gidecekleri yere gitmekte zorlandı. İşyerini su basan bazı esnaflar da yetkilileri eleştirmek için eline olta alarak su basan caddeye olta salladı.

Yağmur esnasında araçları bozulan vatandaşlar, mahsur kaldıklarını ve yardım beklediklerini ifade etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Su baskınına engelli oğluyla birlikte yakalanan bir anne, "Sabah kalktım eve su girmeye başlamıştı, oğlum vardı engelli ve çok korktu. Eşyalarım hepsi su içerisinde kaldı. Kızım da evlenecekti, onun da eşyaları mahvoldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diyerek dert yandı.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Öte yandan, Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yağışın kent merkezinde akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yağışın, Serik, Manavgat Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde ise cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.