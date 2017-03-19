Antalya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki bir restoranda yemek yedikten sonra yolun karşındaki araca binmek isteyen Hasan Aksoy ile Nuri Erdoğan'a, bir otomobilden ateş açıldı.

Erdoğan ve Aksoy bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 3 boş mermi kovanı bulundu.

Saldırganın yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.