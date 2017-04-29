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Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Alanya İlçesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, biri Polonyalı, 3 kişi yaralandı.

29.04.2017 - 03:00
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Mahmutlar Mahallesi'nde müteahhitlik yapan Polonyalı Tomasz Lupcztk, Onur Tümer ve Uğur Taşdemir, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iş yaptıkları Bahadır T. ile tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Bahadır T.,  aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Tomasz Lupcztk, Onur Tümer ve Uğur Taşdemir çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaçan Bahadır T. olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

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