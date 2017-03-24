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Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

Antalya'da seralarda üretilen çileğin şekli, soğuk havalar nedeniyle bozuldu.

24.03.2017 - 11:06
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Türkiye'nin örtüaltı yaş meyve sebze üretiminde öncü kent Antalya'da çilek üretimi çok yaygın.

Üreticiden kilosu 4-7 TL'ye alınan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde ürün kalitesine göre 5-9 TL arasında piyasaya sürülen çileğin market ve pazardaki fiyatı ise 10-15 lirayı buluyor.

HAVALAR KALİTEYİ ETKİLEDİ

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve sıcaklık farkı, çilek üretiminde hem verimi, hem kaliteyi olumsuz etkiledi. Bu yılki ürünlerde, geçen yıllara göre ciddi bir farklılık dikkat çekti.

Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

HORMON ŞÜPHESİ

Tüketicinin market ve pazarda satın aldığı çileklerin birçoğunun şeklen bozuk olması, vatandaşın aklına ilk olarak hormon kullanıldığı düşüncesini getiriyor. Ancak uzmanlar ve üretici, çilekte kesinlikle hormon kullanılmadığını açıkladı.

Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer, çilekte vatandaşın zannettiği gibi döllenmeyi sağlamak amacıyla hormon kullanılmadığını belirtti. Tuncer; “Kamuoyunda çilekle ilgili iki büyük yanlış algı var. Birincisi iri-büyük olması nedeniyle hormon diye algılanıyor. Bunun çeşidinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen çilek çeşitleri Amerikan kökenli türlerdir ve çok iri meyveleri olur. Bu nedenle iri meyve hormondan kaynaklanan bir durum değil. Çilek meyvelerinin farklı şekillerde olması veya şekilsiz olmaları ise iklim koşullarından kaynaklanıyor. Bu yıl çok sayıda don yaşandı. Soğuk havanın ve gece-gündüz sıcaklık farkının artması üzerine tüm sebzelerde olduğu gibi çilek ve diğer meyvelerde de şekil bozuklukları ortaya çıktı." diye konuştu.



Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

Antalya'da soğuk hava çileğin şeklini bozdu

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