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Antalya'da sokak kedilerini zehirlediler

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitesinin bahçesinde zehirlenmiş halde yaklaşık 30 kedi bulundu.

25.02.2017 - 13:11
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Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde farklı noktalarda 30'a yakın zehirlenmiş halde kedi bulan vatandaşlar, Alanya Belediyesi ekiplerine haber verdi.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Veteriner İşleri Hekimliğinden gelen ekipler, kedilerin zehirlendiğini tespit etti. Ekipler, zehirlenen kedileri torbalara koyarken, olayı öğrenen hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

ZEHİRLİ YEM ŞÜPHESİ

Bölgede hayvanseverler tarafından kedileri beslemek için konulan kaplara zehirli yem konulmuş olabileceği belirtildi.

Antalya'da sokak kedilerini zehirlediler

Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi ölümlerini yetkililere haber verdiklerinde en az 4 saat kimsenin gelmediğini öne sürdü. Daha sonra belediye görevlilerinin gelip kedileri torbalara koyduğunu belirten Ergun, "Kedilerin ölüm nedeninin araştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'da sokak kedilerini zehirlediler

"BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Dünya Kedi Irkları Derneği Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu ise kedilerin zehirlenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Hocaoğlu, "Bunun peşini bırakmayacağım. Çünkü insanlar artık kolay kolay bir canlıya kıymamalı. Bir kediyi, köpeği öldürdüğünüzde hiçbir şey olmuyor, dememeli. Bunu yapanların gerekli cezaya çarptırılması için çalışacağım." dedi.

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