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Antalya'da soyguncular market sahibini vurdu

Kepez ilçesinde bir markete soygun amacıyla giren kar maskeli iki kişiden biri, kendilerine direnen iş yeri sahibini silahla yaraladı.

10.02.2017 - 05:32
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Antalya'da soyguncular market sahibini vurdu

Fatih Mahallesi'nde bir markete giren kar maskeli ve silahlı iki kişi, iş yeri sahibi Mustafa A'dan (57) kasadaki paraları vermesini istedi.

PARA OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Para olmadığını söyleyen Mustafa A'nın kendilerine direnmesi üzerine amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan şüphelilerden biri yanında getirdiği tüfekle ona ateş etti. Zanlılar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi nedeniyle yaralanan Mustafa A, çevredeki vatandaşlar tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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