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Antalya'da şubat ayında deniz sefası

Antalya'nın Alanya ilçesinde şubat ayında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler soluğu plajlarda aldı.

07.02.2017 - 17:27
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İlçede hava sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü öğle saatlerinde, dünyaca ünlü Damlataş Plajı’nda denize giren ve güneşlenen yerli ve yabancı turistler, renkli görüntüler oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA PLAJ KEYFİ

Bazı turistler şubat ayında denize girmenin keyfini yaşarken bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenmeyi ve balık avlamayı tercih etti. Kleopatra ve Keykubat plajlarında da güneşli havayı değerlendirenler yürüyüş yaptı.

Antalya'da şubat ayında deniz sefası

Rusya’dan eşi ile tatil için ilçeye gelen Rus kadın turist Irina Loktionova, Alanya’yı çok beğendiğini ve ilk tatil için Alanya’ya geldiğin söyledi.

''HERKESİN ARAYIP BULMADIĞI BİR ŞEHİR''

Tatil için yaz ve kış mevsimlerinde tercihinin Alanya olduğunu aktaran Loktionova, "Herkesin arayıp bulmadığı bir şehir ve burada çok ilginç ve güzel şeyler bulabilirsiniz. Alanya kültür şehri olmasının yanı sıra güneş, kum ve denizin bir arada olduğu çok güzel tatil şehri. Ben düşüncemi söylüyorum. Rus turistler en çok tercih edecekleri yer Alanya olacak" dedi.

Antalya'da şubat ayında deniz sefası

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