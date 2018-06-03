taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 9 yasa dışı göçmen hayatını kaybetti.

AA | 03.06.2018 - 10:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 02.22'de Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası 2,5 deniz mili güneybatısında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

4 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, Sahil Güvenlik hava vasıtaları ile tespit edilen 3'ü erkek, 1'i kadın 4  göçmen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından bir kişi (erkek) daha kurtarıldı. Göçmenler, Kekova'ya intikal ettirilerek 112 Acil sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

9 GÖÇMENDEN 6'SI ÇOCUK

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 6'sı çocuk 9 göçmenin (2 erkek, 1 kadın, 6 çocuk) ise cansız bedeni denizden alındı.

Kurtarılan göçmenlerin beyanlarında, teknede 14-15 kişi oldukları yönünde ifadeler yer aldı. Halen, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi de aranıyor.

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

Antalya'da göçmenleri taşıyan sürat teknesi battı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

35
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

185
TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

43
Merkel'den İtalya'ya borç öde baskısı

Merkel'den İtalya'ya borç öde baskısı

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

21
İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

33
NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94