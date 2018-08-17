taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0611
Euro
6.9245
Altın
1177.1
Borsa
86922.69

Antalya'da tacizci taksici: Çok güzel kızdı dayanamadım

Antalya’da bir kadın, taksici tarafından kaçırıldı, telefonundaki bir uygulamadan konum paylaşarak kurtuldu.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 14:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Antalya’da taksici tarafından kaçırılan kadın soförden şüphelenerek arkadaşlarına haber verdi. Telefonundaki bir uygulamadan konumunu da paylaşan kadın arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu. Tacizci taksici tutuklandı.

"ÇOK GÜZEL KIZDI DAYANAMADIM"

Posta yazarı Candan Tolga Işık, bugün Posta’da "Dolar nasıl 5.74'ü gördü?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Hadise dün gece Antalya’da yaşandı. Bir kadın Antalya’da taksiye biniyor. Taksici alakasız yollardan gitmeye başlayınca kadın şüphelenip arkadaşlarına 'Bu adam beni kaçırıyor, yardım edin' diye mesaj atıyor. Genç kadın aynı anda arkadaşlarıyla mevcut konumunu da paylaşıyor. Arkadaşları polise haber verip taksiye yetişiyor ve önünü kesiyorlar. Taksiciyi bir temiz dövüyorlar. 40 küsur yaşlarındaki taksici ifadesinde kendisini şöyle savunuyor (!): 'Çok güzel kızdı dayanamadım, çok alkollüydü, ne yapayım giymeseydi o şortu...' Öğrendim ki taksici dün tutuklanıp cezaevine gönderilmiş."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

176
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

94
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

130
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

110
Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

159
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi

Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi

138
Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM